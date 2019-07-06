即巿股評 港股直擊 中國財經

在清明節長周末假期前，恒指昨天先揚後挫，初段曾突破30000點關口，惟觸及30050點即掉頭，一度倒跌逾200點，低見29765點，尾市收復部分失地，最終報29936點，回落50點。

港股連升7個交易日後略為回吐，但政策利好的汽車及航空板塊逆市炒高，反映投資者焦點轉到兩會之後新政陸續出台的受惠行業上。

面對經濟下行壓力，中央連環推出多項刺激措施，繼4月起下調增值稅涉約萬億元(人民幣．下同)、5月1日社保大幅降費料為企業節省8000億元，7月將迎來個人皆可獲益的一系列減費。

國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議， 確定今年降低政府收費和經營服務費用的「大禮包」，進一步紓解企業與個人負擔。當中一項減費涉及航空業，就是建議把民航發展基金徵收標準削半，消息帶動南方航空(01055)、中國國航(00753)、東方航空(00670)股價分別上揚3.8%、3.3%、4%。

民航發展基金由原民航機場管理建設費和原民航基礎設施建設基金合併而成，該基金於2012年4月1日開始向旅客及航空公司徵收費用，其中乘客按本土或國際航線有不同收費，購票時一併代徵，但不計入航企賬目；航空公司則按照飛行航線分類、飛機最大起飛全重、飛行里程等計算徵費，並納入航企成本內。近年來該基金的合理性一直備受爭議，而今次減徵的力度，可謂遠遠超出市場預期。

上述三大內地航企2018年這項開支合共約75億元，南航的民航發展基金成本達29.4億元、國航繳交23億元、東航則支付22.35億元，分別佔三者全年經營利潤33.3%、16.7%、24%，顯示此項成本對航企業績影響不小。

以去年數字作參考，民航發展基金徵費率削半之下，南航、國航和東航的相關成本分別減少14.7億、11.5億和11.18億元，由於新措施今年7月才生效，估計2019年實際僅省下7.35億、5.75億及5.59億元，然而，按目前市場盈利預測作比較，已足以提升南航、國航和東航純利6.7%、 3.96%和5.2%。

內地空運市場供需變化，亦會左右航企表現。大型機場的航班升降時段瓶頸限制運載力，最近又暫停波音737 MAX 8營運和適航認證，令供應進一步收縮。

至於需求，旅客的民航發展基金收費減半有助刺激出遊意欲，加上票價改革讓航空公司有更大彈性定價，機票價格或具上升空間，對航企業績利好。

附【圖】所見，過去一年南航、國航及東航大部分時間跑輸恒指，到近期發力才迎頭趕上，儘管昨天受減費消息刺激再度急漲，惟根據EJFQ資料，三者現價相當於預測市盈率約10倍至12倍，僅比中位數高0.1至0.8個標準差，估值仍算合理。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容