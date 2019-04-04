港股直擊 中國財經 即巿股評

港股今日未能收返三萬點，恒指低開35點，開市後曾倒升64點，高見30050點，創去年6月15日以來新高，之後回軟，掉頭挫220點，見29765點全日低，午後大致維持過百點跌幅，尾市跌幅收窄。恒指最終收報29936點，跌50點或0.2%，七連升告終。

今日北水淨流入增至17.75億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

國務院把中民航發展基金徵收標準降低一半。中資航空股先飆後回順，北水交投活躍，南航(01055)有1.16億元淨流入；國航(00753)有4941萬元淨流入；不過東航(00670)有3778萬元淨流出。

中資金融股方面，中金公司(03905)有1.36億元淨流入；太平(00966)有1.34億元淨流入；新華保險(01336)有1442萬元淨流入。相反，建行(00939)有4595萬元淨走；工行(01398)有470萬元淨走。

其他藍籌股方面，騰訊(00700)全日有3587萬元淨流出；吉利(00175)再有6288萬元淨流出。

主要內房股回吐，融創中國(01918)有1132萬元淨走。不過融信中國(03301)折讓7.98%配股，股價曾挫6.2%，收市倒升0.8%，有1.96億元淨買入。

其他淨流入較高股份有：阿里影業(01060)有1.06億元淨買入；中國建材(03323)有6416萬元淨流入；鐵塔(00788)有673萬元淨流入。

另外，中廣核電力(01816)有1708萬元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、南航、融創、國航、太平、吉利、騰訊、工行、東航及中廣核電力。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 融信中國、吉利、騰訊、新華保險、中金公司、阿里影業、中國建材、融創、建行及鐵塔。