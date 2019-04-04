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今日 16:41 中國財經 國際財經

商務部:中美上周貿談有進展 利今輪磋商

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中美在華盛頓展開新一輪高級別經貿磋商，商務部發言人高峰表示，目前磋商仍在進行中，美國上月宣布延遲提高中國貨品關稅至25%，以及中方推遲對美國汽車及零件加徵關稅，無疑有助中美經貿磋商創造良好氛圍。

對於有報道稱，協議初步要求中國到2025年，兌現大宗商品進口，以及允許美國企業在中國全資經營的承諾，高峰回應說，目前沒有進一步消息通報。

高峰又表示，國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽，上星期在北京磋商期間，討論了貿易協議有關文本，取得新進展，為今輪磋商創造良好條件。

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