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今日 14:50 中國財經

美商會看淡上海明年難成國際金融中心

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中國國務院10年前宣布，計劃到2020年將上海建設成為國際金融中心，不過上海美國商會發表最新報告，指上海由於面臨資本管制及缺乏統一規章，遠未能實現到2020年成為全球金融中心的目標。

上海美國商會表示，為了使上海睇齊倫敦或紐約，中國應使人民幣完全可兌換、提高透明度、並解除上海的互聯網限制。同時，上海應該使金融市場規則更加透明和可預期，並消除過度監管、創造公平的競爭環境。

該報告認為，中國基本沒有要解除資本管制的跡像，強調除非解除資本管制，否則上海成為國際金融中心的願望終將落空。

 

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