中國財經

A股早段維持走高，上證指數現漲1%。

上證指數現報3248點，漲32點或1%，最高見3250點，漲33點或1.06%，成交2130.93億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10419點，升78點或0.76%，高見10436點，升95點或0.92%，成交2273.57億元。

滬深300指數報4067點，升45點或1.12%；創業板指數報1777點，升9點或0.53%。

各板塊普遍呈強，半新股漲逾5%；煤炭、金融、水泥、化工股漲1%；鋼鐵、有色金屬、電力、房地產股靠穩；石油股則偏軟。