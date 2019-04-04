中國財經

內地股市開市造好，上證指數高開17點。

上證指數開市報3233點，升17點或0.54%；現報3236點，升20點或0.63%。

深成指開市報10379點，升38點或0.37%；現報10386點，升46點或0.45%。

滬深300指數開市報4039點，升17點或0.44%；創業板指數開市報1780點，升12點或0.68%。

各板塊普遍向上，半新股漲逾4%；煤炭股漲1%；化工、金融、有色金屬、水泥、電力、房地產、鋼鐵股靠穩；石油股則偏軟。