中國財經

《21世紀經濟報道》從券商人士處獲悉，目前監管層計劃修改再融資政策，涉及減持要求、價格鎖定等。若順利推出，這項政策無疑能直接解決上市公司融資難核心問題。

據報，目前監管層計劃修訂再融資政策，但尚未形成視窗指導，還在討論中。

核心內容主要包括三年期鎖價定增，允許董事會前鎖定發行價格，改回和原來一樣；證監會批文有效期由6個月放寬到12個月；發行股本規模由現在的不超過本次發行前總股本的20%提升到50%；投資者鎖定期滿後，原減持新規要求12個月內減持不超過50%，這條刪除，放寬減持規定等。