香港財經 中國財經

香港政府公布，平安科技和政府資訊科技總監辦公室已於2019年2月28日訂立合約，成為構建、支援及維護「數碼個人身分」(eID)系統中類別A和類別B的服務供應商，協助政府建立eID系統。

據了解，政府會為所有本港居民免費提供eID，讓他們能以單一的數碼身份和認證進行政府和商業的網上交易，促進直接面向市民和消費者的新經濟服務模式，為推行智慧城市提供關鍵的數碼基礎建設。

平安科技首席執行官陳立明表示，eID項目是香港搭建智慧城市的骨架，參與該項目有利於幫助平安進一步深耕智慧城市的海外實踐。