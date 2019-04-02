中國財經

中國今年首兩個月互聯網和相關服務業收入、利潤實現同步增長，行業規模繼續擴大。

工信部公布，首兩個月，中國互聯網業務收入增速回落，規模以上互聯網和相關服務企業完成業務收入1498億元(人民幣‧下同)，按年增長10%，增速比去年同期回落10.4個百分點。

至於研發投入保持較快增長。期內，全行業研發投入額達60.6億元，按年增長11.5%。其中，提供生活服務平台的企業研發投入增速加快，升21.6%；提供新聞和內容服務的企業不斷加強新媒體融合技術投入，研發費用增14.8%。