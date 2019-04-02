中國財經

上證指數午後靠穩，現升4點，深成指則跌3點。

上證指數現報3174點，升4點或0.14%，最高見3193點，升22點或0.72%，成交3806.43億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10264點，跌3點或0.03%，低見10226點，跌41點或0.4%，成交4788.76億元。

滬深300指數報3965點，跌8點或0.21%；創業板指數報1757點，跌3點或0.22%。

各板塊個別發展，半新股漲5%；化工、房地產、石油股漲逾1%；水泥、電力、有色金屬、金融股靠穩；鋼鐵、煤炭股則偏軟。