中國財經

內地2018年核電發電量為2865億千瓦時，佔全國發電量4.22%，2035年佔比料上調至10%左右。

中國核能行業協會、中智科學技術評價研究中心、中國核科技訊息與經濟研究院聯合發起編制的《中國核能發展報告2019》(下稱藍皮書)指出，去年中國核電發電量為2865億千瓦時，較2017年增加15.78%。在非化石能源發電量中的佔比達到15.83%。

藍皮書預估，核電在中國發電量中的佔比，將從現在的4.22%上升到2035年的10%左右。數據顯示，截至2018年12月底，中國在運核電機組44台，裝機容量達到4465萬千瓦，全年核能發電量創歷史最高水平。投入商運的44台核電機組繼續保持安全穩定運行，沒有發生1級及以上運行事件，主要運行技術指標保持國際前列。

藍皮書又稱，2018年中國核電設備平均利用小時數為7499小時，設備平均利用率為85.61%，實現兩年連續增長。

藍皮書指出，2018年中國國內核電主設備交付49台套，主要是二代加和華龍一號設備。中國已形成覆蓋核電主設備、泵閥、控制系統、大鍛件等關鍵設備和原材料的全供應鏈體系，三代核電綜合國產化率達到85%以上，能滿足每年新開工8至10台核電機組建設的需求。