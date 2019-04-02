中國指數研究院發布百城住宅價格指數，3月全國100個城市新建住宅均價每平方米14759元(人民幣‧下同)，按月上升0.24%，升幅較2月擴大0.14個百分點。
3月份，62個城市按月上漲，36個城市按月下跌，2個城市與2月持平。
按年比，3月全國百城住宅均價升4.43%，漲幅較2月收窄0.19個百分點。
北京、上海等十大城市新建住宅均價每平方米26813元，按月上漲0.15%，漲幅較2月擴大0.11個百分點；按年上漲2.25%，漲幅收窄0.01個百分點。
今日 10:19 中國財經
中國指數研究院發布百城住宅價格指數，3月全國100個城市新建住宅均價每平方米14759元(人民幣‧下同)，按月上升0.24%，升幅較2月擴大0.14個百分點。
3月份，62個城市按月上漲，36個城市按月下跌，2個城市與2月持平。
按年比，3月全國百城住宅均價升4.43%，漲幅較2月收窄0.19個百分點。
北京、上海等十大城市新建住宅均價每平方米26813元，按月上漲0.15%，漲幅較2月擴大0.11個百分點；按年上漲2.25%，漲幅收窄0.01個百分點。
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