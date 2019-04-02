內地股市延續上日強勢，上證指數今日高開12點。
上證指數開市報3183點，升12點或0.41%；現報3178點，升7點或0.25%。
深成指開市報10314點，升47點或0.46%；現報10296點，升28點或0.28%。
滬深300指數開市報3986點，升12點或0.31%；創業板指數開市報1771點，升10點或0.61%。
各板塊幾乎全線上升，半新股漲逾3%；石油、房地產、水泥、化工、煤炭、鋼鐵、有色金屬、電力、金融股靠穩；僅得釀酒、紡織股偏軟。
今日 09:34 中國財經
內地股市延續上日強勢，上證指數今日高開12點。
上證指數開市報3183點，升12點或0.41%；現報3178點，升7點或0.25%。
深成指開市報10314點，升47點或0.46%；現報10296點，升28點或0.28%。
滬深300指數開市報3986點，升12點或0.31%；創業板指數開市報1771點，升10點或0.61%。
各板塊幾乎全線上升，半新股漲逾3%；石油、房地產、水泥、化工、煤炭、鋼鐵、有色金屬、電力、金融股靠穩；僅得釀酒、紡織股偏軟。
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