中國財經

內地股市延續上日強勢，上證指數今日高開12點。

上證指數開市報3183點，升12點或0.41%；現報3178點，升7點或0.25%。

深成指開市報10314點，升47點或0.46%；現報10296點，升28點或0.28%。

滬深300指數開市報3986點，升12點或0.31%；創業板指數開市報1771點，升10點或0.61%。

各板塊幾乎全線上升，半新股漲逾3%；石油、房地產、水泥、化工、煤炭、鋼鐵、有色金屬、電力、金融股靠穩；僅得釀酒、紡織股偏軟。