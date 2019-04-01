港股直擊 中國財經 即巿股評

港股今日創逾九個月高，恒指高開332點，報29383點已屬全日低，開市後持續向上，最多升561點，高見29612點，午後於29500點水平爭持。恒指最終收報29562點，升510點或1.8%，創去年6月20日以來收市新高，連升5日累飆1038點或3.6%。

全日有20.89億元北水淨流入。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

多隻中資金融股見流入，太保(02601)有2.01億元淨流入；太平(00966)有1.1億元淨流入；平保(02318)有1.08億元淨流入；建行(00939)7783萬元淨流入。相反，農行(01288)有4246萬元淨走；新華保險(01336)有4210萬元淨流出。

內房續熱炒，創新高的融創中國(01918)有9508萬元淨買；金茂(00817)有9593萬元北水淨入。

科技股方面，升幅跑輸的騰訊(00700)全日有8895萬元淨流出；中興通訊(00763)有8512萬元淨流入。

中國建築國際(03311)有1.11億元淨流出。

汽車股方面，吉利(00175)有8476萬元淨流入；廣汽集團(02238)有6026萬元淨流入。

其他淨流入較高股份有：萬洲(00288)續有1.93億元淨流入；青島啤(00168)有5008萬元淨流入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 融創、騰訊、萬洲國際、太保、新華保險、青島啤、金茂、廣汽、太平及吉利。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 融創、騰訊、吉利、中興、金茂、建行、農行、平保、中國建築國際及新華保險。