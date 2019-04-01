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今日 17:27 中國財經

滙豐:中國債券納國際指數料流入1.17萬億

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中國債券正式獲納入彭博巴克萊全球綜合指數，滙豐資本巿場亞太區聯席主管陳紹宗在電話會議上表示，預計未來20個月會有1500億美元(約1.17萬億港元)外資流入中國債市，以現時外資佔內地債市約2%份額，有關份額未來可增加到5%至10%。

他稱，過去兩至三個月，歐美資金在滙豐開戶投資內地債市的數目明顯增加。中國債券的收益率比成熟市場高很多，倘若不參與中國債市，跑輸大市的機會高。

雖然中國債券違約率在上升，他認為這是正常的，目前中國債券違約率仍低於許多國家。

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