中國財經

內地股市在4月第一日收市上揚，上證指數漲近2.6%，重上3100點大關，連升兩日，收逾10個月的新高。市場交投火熱，兩市成交合計突破萬億元(人民幣‧下同)，較上日增近25%至1.04萬億元。

上證指數今早高開0.68%，即收復3100點關口，其後升幅擴大，最高見3176點，漲85點或2.78%，全日收報3170點，漲79點或2.58%，成交4800.86億元。

深成指更漲逾3%，並重返萬點大關，全日收報10267點，漲360點或3.64%，最高見10277點，漲370點或3.74%，成交5638.96億元。

滬深300指數報3973點，漲101點或2.62%；創業板指數報1760點，漲67點或3.98%。

各板塊全線走高，半新股漲逾5%；有色金屬股漲逾4%；化工、煤炭、房地產、水泥、鋼鐵、石油股漲逾3%；電力、金融股亦漲逾2%。

中國製造業活動重現擴張。國家統計局昨日公布，3月中國製造業採購經理指數(PMI)出乎意外回升至50.5，較上月上升1.3個百分點，重回盛衰分界線以上，並為4個月以來首次上升，市場預期為49.5。

另外，財新中國3月製造業PMI亦為4個月來首次回到擴張區間，且創下8個月新高，就業分項指數更創逾6年新高。

上周在北京舉行的中美第八輪經貿高級別磋商結束後，新華社報道，副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)及財長努欽(Steven Mnuchin)，討論協議有關文本，取得新的進展。