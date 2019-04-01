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據內地傳媒報道，蘋果公司內地線上商店昨晚曾關閉進行更新，此次更新並非推出新產品，而是應中國下調增值稅而調整產品價格。今日線上商店重新上線後，多款產品減價。

報道指出，蘋果今次價格調整覆蓋新舊款產品，其中iPhone XS系列減價500元(人民幣．下同)，iPhone XR則降價300元，iPhone 7及iPhone 8亦有不同程度減價。

日前推出的新產品也有減價，其中iPad Air 64GB版本減價104元，新款AirPods價格亦下調33元。