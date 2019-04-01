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今日 12:33 國際財經 中國財經

日本顯示器擬接受逾77億注資 涉中台聯盟

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共同社報道，陷入困境的蘋果供應商日本顯示器公司(JDI)宣布，正就接受中國內地和台灣企業聯盟，以及日本政府支持的產業革新機構(INCJ)的總額逾1100億日圓(77.74億港元)注資進行磋商。

日本顯示器公司表示，計劃籌集1100億日圓的新資本中，最多達800億日圓將通過向外部投資者發股和發債籌集，爭取本周達成協議。

路透引述兩名了解情況的消息人士報道，JDI正在尋求中國絲路基金牽頭的一個投資團提供金援。後者計劃向JDI投資5億至7億美元，以獲得該公司接近多數股權。

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