中國財經

華為消費者業務首席執行官余承東在2019中國(深圳)IT領袖峰會上表示，華為至今沒有上市，很大的一部分原因是，創辦人任正非的核心理念，就是公司要投資未來。

他續稱，上市公司為了財報好看，會把短期利潤做的很高，但非上市公司的特點，是把遠期的利潤投很多錢。

余承東指出，5G的頻寬能力，相比4G有10倍以上的能力提升，而今年是5G商業投入的元年，明年則需要大量投入，但行業升級的時間會大大縮短，而5G時代營運商要考慮商業模式，需要尋找新的商業模式。