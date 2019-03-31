中國財經

中國3月製造業採購經理指數(PMI)出乎意外回升至50.5，較上月上升1.3個百分點，重回盛衰分界線以上，並為4個月以來首次擴張，超出預期。國家統計局指出有3個重點因素，一是生產活動加快，內需繼續改善；二是新動能較快增長，消費品行業運行穩定；三是價格指數上升，企業採購意願增強。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，春節過後，製造業逐步恢復正常生產，生產指數和新訂單指數均升至6個月高點，其中生產指數為52.7，高於上月3.2個百分點；新訂單指數為51.6，高於上月1.0個百分點，連續兩個月擴張加快。表明隨著國家支援實體經濟發展的簡政減稅降費政策逐步落地，供需兩端有所回暖。

他指出，其次是新動能較快增長，消費品行業運行穩定。高技術製造業、裝備製造業和消費品製造業PMI分別為52.0、51.2和51.4，均明顯高於製造業總體。其中，農副食品加工和醫藥等製造業PMI均位於53.0及以上相對較高景氣區間。

趙慶河稱，價格指數上升，企業採購意願增強亦支持本月PMI。在流通領域部分生產資料價格上漲的帶動下，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數升至53.5和51.4，分別高於上月1.6和2.9個百分點，均為5個月高點。其中，石油加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等兩個行業價格指數，均位於56.0以上的較高區間。另外，隨着供需兩端回暖，企業加大採購力度，本月採購量指數升至擴張區間，為51.2。

他說，世界經濟增長有所放緩，進出口動力仍顯不足。新出口訂單指數和進口指數為47.1和48.7，雖環比有所上升，但繼續位於臨界點以下。

對於3月份非製造業商務活動指數為54.8，比上月上升0.5個百分點，趙慶河指出，從季度運行情況看，該指數一季度均值為54.6，高於上年四季度0.9個百分點，非製造業總體平穩較快增長。

他稱，服務業運行穩定。本月服務業商務活動指數為53.6，比上月微升0.1個百分點。隨着製造業生產活動加快，生產性服務業商務活動指數在連續3個月回落後再現回升，為57.8，高於上月4.8個百分點。從行業情況看，鐵路運輸、裝卸搬運及倉儲、郵政、電訊、互聯網軟體、銀行、證券和保險等行業商務活動指數位於57.0以上的較高景氣區間，業務總量快速增長，經營活動較為活躍。住宿和房地產等行業商務活動指數低於臨界點，行業景氣度偏弱。從市場需求看，服務業新訂單指數為51.5，比上月上升1.0個百分點，連續3個月位於擴張區間。

趙慶河指，建築業重回高位景氣區間。建築業商務活動指數為61.7，比上月上升2.5個百分點。本月企業用工量有所增加，從業人員指數為54.1，比上月上升0.9個百分點，表明隨着氣候轉暖和節後集中開工，建築業生產擴張加快。從市場需求看，新訂單指數為57.9，比上月上升5.9個百分點，為15個月高點，隨着基礎設施建設項目加快推進，行業發展預期繼續向好。