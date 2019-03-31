中國財經

國家統計局公布，3月份中國非製造業商務活動指數升至54.8，比上月上升0.5個百分點，優於預期，表明非製造業總體保持平穩較快增長。

分行業看，服務業商務活動指數為53.6，比上月微升0.1個百分點，服務業運行穩定。從行業大類看，鐵路運輸業、裝卸搬運及倉儲業、郵政業、電信廣播電視和衞星傳輸服務、互聯網軟體資訊技術服務、貨幣金融服務、資本市場服務和保險業等行業商務活動指數位於57.0以上的較高景氣區間，業務總量快速增長，經營活動較為活躍；住宿業和房地產業等行業商務活動指數低於臨界點，業務總量有所回落。建築業商務活動指數為61.7，比上月上升2.5個百分點，重回高位景氣區間。

新訂單指數為52.5，比上月上升1.8個百分點，位於臨界點之上，表明非製造業企業產品訂貨量環比增加。分行業看，服務業新訂單指數為51.5，比上月上升1.0個百分點，位於臨界點之上；建築業新訂單指數為57.9，比上月上升5.9個百分點，升至較高景氣區間。

投入品價格指數為52.5，比上月回落0.2個百分點，位於臨界點之上，表明非製造業企業用於經營活動的投入品價格總體水準漲幅略有收窄。分行業看，服務業投入品價格指數為52.2，比上月回落0.3個百分點；建築業投入品價格指數為54.0，比上月上升0.4個百分點。

銷售價格指數為51.0，比上月上升0.9個百分點，位於臨界點之上，表明非製造業銷售價格總體水平繼續上漲。分行業看，服務業銷售價格指數為50.6，比上月上升0.8個百分點；建築業銷售價格指數為53.2，比上月上升1.5個百分點。

從業人員指數為48.7，比上月微升0.1個百分點，位於臨界點之下，表明非製造業企業用工量環比減少。分行業看，服務業從業人員指數為47.8，與上月持平；建築業從業人員指數為54.1，比上月上升0.9個百分點。

業務活動預期指數為61.1，比上月回落0.4個百分點，仍位於高位景氣區間，表明非製造業企業對市場發展預期樂觀。分行業看，服務業業務活動預期指數為60.3，比上月回落0.3個百分點；建築業業務活動預期指數為65.7，比上月回落1.0個百分點。