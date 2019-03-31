中國財經

中國製造業活動回復擴張，國家統計局公布，3月中國製造業採購經理指數(PMI)出乎意外回升至50.5，較上月上升1.3個百分點，重回盛衰分界線以上，並為4個月以來首次上升，市場預期為49.5。

從企業規模看，大型企業PMI為51.1，低於上月0.4個百分點，高於臨界點；中、小型企業PMI為49.9和49.3，分別比上月上升3.0和4.0個百分點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

生產指數為52.7，比上月上升3.2個百分點，重返臨界點之上，表明隨着春節後企業集中開工，製造業生產活動有所加快。

新訂單指數為51.6，比上月上升1.0個百分點，連續兩個月位於臨界點之上，表明製造業市場需求繼續增長。

原材料庫存指數為48.4，比上月回升2.1個百分點，仍低於臨界點，表明製造業主要原材料庫存量有所減少，但降幅縮小。

從業人員指數為47.6，比上月微升0.1個百分點，位於臨界點之下，表明製造業企業用工量降幅略有收窄。

供應商配送時間指數為50.2，比上月上升0.4個百分點，高於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間比上月有所加快。