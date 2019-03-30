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今日 12:17 時事脈搏 中國財經

楊潔篪:一帶一路製造債務陷阱是誤解偏見

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中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪接受《人民日報》訪問時表示，注意到國際上有些關於「一帶一路」倡議的不同聲音，認為這是中國的地緣政治工具、可能給有關國家製造債務陷阱等。這顯然是對「一帶一路」倡議缺乏客觀、公正認識，屬於誤解、誤判甚至是偏見。

楊潔篪重申，「一帶一路」是經濟合作倡議，目的是支持各國共同發展，大家都是平等的參與者、貢獻者、受益者。「一帶一路」是開放、包容、透明的，不打地緣博弈小算盤，不搞封閉排他小圈子，不做凌駕於人的強買強賣。

他又稱，對於所謂「債務陷阱論」，當事方最有發言權。事實是，很多參與並受益於「一帶一路」倡議的沿線國家政府、企業和民眾都已經站出來說話，用事實和數據公開闢謠。在「一帶一路」合作框架下，無論是項目選擇，還是投融資合作，都是各方共同商量並進行風險評估和投資可行性分析後，慎重作出的決策。

楊潔篪稱，包括中國在內的28個國家還共同制定了《「一帶一路」融資指導原則》，強調在提供項目融資時需要確保債務的可持續性。對出現債務困難的合作夥伴，中方本着友好協商的原則妥善解決，從不催債逼債。到目前為止，沒有一個國家因為參與共建「一帶一路」而陷入債務危機，相反，很多國家通過參與「一帶一路」合作走出了「不發展的陷阱」。

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