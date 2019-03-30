中國財經 國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)發布的數據顯示，截至去年第四季，各經濟體央行持有的外滙儲備中，人民幣資產佔比升至1.89%，超過澳元和加元，創IMF自2016年10月報告人民幣儲備資產以來最高水平。

數據顯示，截至去年第四季人民幣外滙儲備資產約2027.9億美元，佔全球官方外滙儲備資產的1.89%，佔比高於澳元的1.62%和加元的1.84%。

截至去年第四季，全球官方外滙儲備資產約10.73萬億美元。其中，美元資產佔比降至61.69%，連續第三個季度下降；歐羅資產佔比升至20.69%，為2014年第四季以來最高水平。

分析人士認為，人民幣在全球央行外滙儲備資產中的佔比上升，反映出2016年底人民幣納入IMF特別提款權貨幣籃子後，全球外滙儲備管理機構持有人民幣資產的興趣增加，對美元的依賴有所降低，有利於促進外滙儲備資產多元化。

目前，有149個國家和地區自願向IMF報告官方外滙儲備貨幣構成。IMF將成員持有的美元、歐羅、英鎊、日圓、瑞士法郎、澳元、加元和人民幣8種貨幣的外滙儲備總量單獨列出。

IMF自2016年10月開始在官方外滙儲備貨幣構成季度調查中單獨列出人民幣資產，以反映全球人民幣外滙儲備的持有情況。