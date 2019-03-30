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今日 07:40 中國財經 國際財經

中國駐加使館:撤油菜籽輸華符國際慣例

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中國撤銷加拿大企業向中方出口油菜籽許可，中國駐加拿大使館發言人稱，屬正常的檢疫安全防範，科學合理，既符合中國法律法規，也符合國際慣例。

發言人又稱，今年1月以來，中國海關總署先後4次向加國政府檢驗檢疫部門通報，在輸華的加拿大油菜籽中發現有害生物，並提供詳細資料，要求通知業者進一步調查並切實採取有效改進措施。

不過，其後中方在進口的加拿大油菜籽中，仍不斷發現相關情況，不得不撤銷加國企業向中國的出口許可。

發言人重申，維護中國消費者安全利益，保護中國農業生產和生態安全，是中國政府的職責所在。

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