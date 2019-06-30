即巿股評 港股直擊 中國財經

A股在3月最後一個交易日勁升，上證指數、深成指及滬深300指數齊漲逾3%，創業板指數更炒上4.1%；兩市成交錄得8363億元(人民幣．下同)，雖較上日略增，但未算特別活躍配合升市。

滬指周五以接近全日高位收市，報3090點，飆95點(3.2%)，創2月25日以來最大單日升幅，一口氣收復10天線、20天線和3000點關。總結今年首3個月，滬指埋單進賬596點(23.9%)，一如往績所預示，在連挫五季後終見顯著反彈。

內地股市於季結日「沖喜」，北向資金罕見地錄得超過百億元淨流入，共計110.93億元，屬2016年12月滬深港通全面啟動以來第三多，僅次於2018年11月2日及同年12月3日分別淨流入173.85億和121.41億元。

「南水」周五淨流入金額破百億元，完全抵消周一(25日)出現歷來第二大淨走資107.74億元的影響，帶動整個3月份維持淨流入，合計43.56億元。附【圖】所見，北向資金連續5個月淨流入，但相比1月及2月皆逾600億元，3月可謂相當失色，是否表示外資逐步撤退，須注意未來數月情況。

全球股市2019年首季強勁反彈，市場情緒漸趨審慎，3月份歐美採購經理指數初值意外轉弱，以及美債孳息曲線倒掛，引發環球經濟陷入衰退的擔憂；兼且上市企業展望未許樂觀，稍有風吹草動，投資者立即計數離場，先沽為上，藉此鎖住是次升浪的利潤。

投資者風險胃納縮減，據資金流向監測機構EPFR統計資料顯示，截至3月20日當周，追蹤的股票型基金資金大幅淨流出207億美元，債券型基金則淨買121億美元，錄連續11周淨流入，反映市場對股市升勢有保留，因而增加較低風險資產的持倉。

值得留意的是，新興市場同時響起警號，巴西和土耳其剛爆出「股滙雙殺」，若進一步蔓延至其他新興市場，特別是世界第二大經濟體中國，引發走資潮，屆時避險情緒將明顯升溫，股市會更趨波動。周內外資快速流出及流入A股，對後市發展絕非健康訊號。

A股自農曆新年以來強勢畢呈，滬指2019年迄今表現續高踞全球主要股指升幅首位，然而，累積漲幅已巨，近日調整似乎未足以完全消化獲利沽壓，尤其是外圍經濟陰霾密布，新興市場已發出警號，英國脫歐又懸而未決，加上中美貿易談判還未知何時有結果，倘若進展不似預期，在目前投資者對消息極度敏感的市況下，隨時牽一髮動全身。

換句話說，A股首季雖然跑出，但升勢能否維持，還要視乎外資動向，不宜掉以輕心。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容