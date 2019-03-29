中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)日盤收市升86點子，中段一度逼近6.71關口，高見6.7104。

人民幣兌美元在岸價收報6.7202，較昨日下午4時30分收市價6.7288，升86點子或0.13%；較昨晚11時30分最後成交價6.7398，走強196點子。

離岸價(CNH)亦曾逼近6.72，高見6.7208，截至香港時間下午5時50分，離岸價報6.7243，在岸價報6.7149。

官方今日開出的中間價報6.7335，較昨日中間價6.7263下調72點子或0.11%。

交易員指出，英國脫歐僵局、歐洲經濟隱憂，以及美國經濟衰退擔憂升溫之際，美元反而獲得提振，但中美高級別磋商對沖強勢美元的不利影響，談判期間人民幣或延續穩中偏強走勢。

另有交易員認為，當然中美貿易問題不確定性仍較大，市場也需要更多的細節來判斷後續走向；3月人民幣滙率指數呈現很好的穩定性，人民幣兌美元雙邊滙率則維持一定的彈性，從風險逆轉和期權微笑曲線看，4月人民幣貶值壓力並不明顯。

中美一連兩日在北京舉行第八輪高級別經貿磋商。美國財長努欽在Twitter發文稱，他與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)在北京「結束了建設性的貿易談判」(constructive trade talks)，期待下周在華盛頓迎接中國副總理劉鶴繼續進行這些重要磋商。白宮經濟顧問庫德洛亦表示，為加快達成雙邊貿易協議，美國考慮局部撤銷對中國加徵的關稅，但仍保留部分關稅措施，作為執行貿易協議的監察工具。