重要通告 港股直擊 中國財經

中國銀行(03988)公布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利1800.86億元(人民幣‧下同)，按年增長4.45%。每股盈利0.59元。

中行末期息派0.184元，較2017年末期息0.176元，增加4.54%。

期內，淨利息收入3597.06億元，按年增長6.3%。淨息差1.9%，按年提升0.06個基點；其中，內地人民幣淨息差為2.11%，提升7個基點。該行解釋，影響集團淨息差的主要因素，包括持續優化資產負債結構，以及央行下調存款準備金率所致。

非利息收入1441億元，按年下降0.87%。非利息收入在營業收入中的佔比為28.6%。其中，手續費及佣金收支淨額872.08億元，減少1.67%，在營業收入中的佔比為17.31%。

中行去年貸款減值損失1079.05億元，按年增加28.42%。

去年底，不良貸款總額1669.41億元，按年增84.72億元，不良貸款率1.42%，比上年末減少0.03個百分點。貸款減值準備餘額3037.81億元，比上年末增加515.27億元。不良貸款撥備覆蓋率181.97%，比上年末升22.79個百分點。

截至去年底，核心一級資本充足率11.41%，較上年底升0.26個百分點；一級資本充足率12.27%，升0.25個百分點；資本充足率14.97%，增0.78個百分點。