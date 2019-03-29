中國財經

中美繼續貿易談判，A股在今年首季最後一個交易日高收。上證指數漲3.2%，收復3000點大關，創2月25日以來最大漲幅。市場交投熾熱，兩市成交合計增26%至8363億元(人民幣‧下同)。

總結本周，滬指累計跌0.43%，終止連升兩周。本月升5.09%，連升3個月，今年首季累漲23.93%。

上證指數今早高開0.19%，早段窄幅上落，其後升幅不斷擴大，券商板塊領漲大市，全日收報3090點，漲95點或3.2%，最高見3093點，漲98點或3.28%，成交3867億元。

深成指亦反覆走高，更以全日最高位收市，收報9906點，漲360點或3.77%，成交4495.85億元。

深成指3月累升9.69%；連續3個月上揚，今年首季飆升36.84%。

滬深300指數報3872點，漲143點或3.86%；創業板指數報1693點，漲66點或4.1%。

有分析師指出，市場應已進入「牛市初期」，但經歷過首季的快速估值修復後，次季A股大概會迎來反覆整理，全年將呈反覆上行趨勢。

另有分析師稱，在外圍市場走弱和科創板預熱的雙重影響下，市場全面性的修復行情已近尾聲，將由增量推升逐漸轉變為存量博弈，估計短期市場風險偏好將稍有降低。

各板塊全線走高，金融、釀酒股漲逾5%；房地產、煤炭股漲逾3%；水泥、鋼鐵、有色金屬、電力、化工股漲逾2%；石油股亦漲逾1%。

中美兩國今日繼續在北京舉行第八輪高級別經貿磋商。路透昨日引述美國官員稱，貿易談判涉及的所有領域均取得進展，對強制技術轉讓等問題，中國更提出前所未見的建議。