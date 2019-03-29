中國財經

華為今日公布2018年度業績，華為輪值董事長郭平在業績會上透露，今年首兩個月，華為的收入增長超過30%，預期在全球行業數位化及消費者業務的需求等因素帶動下，華為今年收入仍然會有兩位數的增長。另外，首席法務官宋柳平強調，華為目前沒有上市計劃。

當有記者問到如果美國像對中興通訊(00763)一樣對華為實行禁令，該公司會如何應對時，宋柳平表示，華為在所有經營國家遵守相關法律，沒有看到美國對華為施加行政制裁的理由。華為堅持開放態度，與相關立法、行政保持溝通，配合他們的調查。郭平亦說，華為要做自己最大的努力，讓選擇華為的客戶在自己的競爭領域獲取優勢。

被問及起訴美國政府的進展時，宋柳平表示，相信美國法庭會對案件給出公正審判，當前沒有新的進展。

對於此前外界關心華為是否會向政府提供隱私資料，華為高級副總裁陳黎芳明確提到，「任何政府、任何組織向華為提出搜集他人資訊，我們都是不予配合的。」

英國多次指出華為存在安全缺陷，郭平指出，針對英國提出更高的要求，去年華為董事會決定，投資20億美元進行改善，建立安全標桿。華為已經完成了可信產品開發的高階設計，相信5年後華為會建立起可信、安全的新標桿，隨着時間進展，英國合作夥伴機構也會愈來愈有信心。