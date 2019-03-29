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今日 11:41 中國財經

周小川:中國金融業開放對市場沒損害

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人民銀行前行長周小川在博鰲亞洲論壇上表示，內地金融業開放尚有很大空間，競爭亦不會對市場、金融機構造成實質性損害。

他不認同金融業的開放會產生巨大的動盪或使國內的機構生存有困難。周小川指出，中國金融市場很大，而且中國的金融機構在很多層面都已經站穩腳跟，甚至已經有了很多分支機構在海外擴張運行。金融是一個競爭性服務業，要參與競爭，對於改進服務都是有好處的，對自己也是一個鍛煉成長。

他又稱，在金融業市場准入擴大的同時，金融機構的業務範圍也應進一步擴大

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