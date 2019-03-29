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今日 07:40 中國財經

苗圩:或年內發放5G牌照

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中國工信部部長苗圩表示，現在還是要根據終端的實際情況來適時發放第五代移動通訊(5G)牌照，有可能在今年某個時間。

他昨日於博鰲亞洲論壇上指出，未來要隨着網絡的不斷完善，才能談得上5G的大規模商用，所以還是需要一點點時間，讓中國移動(00941)等大的公司能夠在全國範圍內把5G的基站建立起來，為大規模商用創造條件。

出席論壇的華為產品線總裁楊超斌表示，未來10年必將是屬於5G的10年，移動通訊領域的各種創新都會圍繞5G來進行，應該讓各行各業參與進來，參與5G標準的制定，認為這是非常重要。

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