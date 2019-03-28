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今日 00:08 國際財經 中國財經

白宮顧問:考慮局部撤銷對華關稅

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白宮經濟顧問庫德洛表示，為加快達成雙邊貿易協議，美國考慮局部撤銷對中國加徵的關稅，但仍保留部分關稅措施，作為執行貿易協議的監察工具。

庫德洛周四在出席一個活動期間對記者表示，中美簽署貿易協議後，美國仍須監察中國落實協議條款的力度，因此，有必要保留部分關稅措施，作為監察手段。但美方無須保留所有關稅，當中一部分可以考慮撤銷。

中美周四起一連兩日在北京進行第8輪高級別經貿磋商，路透引述美國官員透露，美中貿易談判討論的所有領域均取得進展，強制技術轉讓等敏感問題取得空前進展，但仍存在分歧點。

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