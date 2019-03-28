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今日 18:30 中國財經

中國2月貨物服務貿易逆差809億人幣

國家外管局公布，今年2月，內地的貨物和服務貿易收入9941億元(人民幣‧下同)，支出1.08萬億元，逆差809億元。其中，貨物貿易收入8874億元，支出8299億元，順差575億元；服務貿易收入1067億元，支出2451億元，逆差1384億元。

按美元計值，2月份，中國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入1476億美元，支出1596億美元，逆差120億美元。其中，貨物貿易收入1317億美元，支出1232億美元，順差85億美元；服務貿易收入158億美元，支出364億美元，逆差206億美元。

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