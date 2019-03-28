中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)創逾5周新低，收市跌73點子，中段一度跌穿6.74，低見6.7428。

人民幣兌美元在岸價收報6.7288，較上日下午4時30分收報6.7215，跌73點子或0.11%；較晚上11時30分最後成交價6.7265，走弱23點子。

離岸價(CNH)早段更曾觸及6.75，截至香港時間下午5時47分，離岸價報6.7402，在岸價報6.7285。

官方今日開出的中間價報6.7263，較上日中間價6.7141，下調122點子或0.18%，創逾一個月最弱。

交易員指出，早段人民幣短暫下破6.74元關口，隨後受結滙需求帶動跌幅收窄；午後總理李克強就中美關係積極表態一度助人民幣收復跌幅；臨近尾段受英鎊大跌再度拖累人民幣。

另有交易員認為，中美新一輪高級別磋商今日開始，除非美元大幅走強，人民幣轉為單邊下跌的可能性並不大。

中美今日起一連兩日在北京進行第八輪高級別經貿磋商，路透引述美國官員透露，美中貿易談判討論的所有領域均取得進展，強制技術轉讓等敏感問題取得空前進展，但仍存在分歧點。

另外，國務院總理李克強在博鰲論壇開幕致詞時稱，今年不穩定因素明顯增多，外部輸入風險上升，中國經濟增速在月度及季度之間，不排除會出現一定幅度波動，但只要今年全年經濟運行保持在合理區間，就能保持戰略定力，同時會根據形勢變化及時微調。