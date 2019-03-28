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金山軟件(03888)首席執行官鄒濤表示，去年「吃雞」遊戲(大逃殺類型的寫實射擊遊戲)對市場影響大，新遊戲推出有不確定性，故公司反覆打磨產品，延遲發布時間。他指出，公司計劃今年5、6月推出《劍網3》手遊，8、9月推出《劍俠情緣2》。今年遊戲業務回勇後，首席財務官吳育強料今年盈利有望回升。

鄒濤指出，除了上述兩隻重磅手遊，年內擬再推一隻策略類遊戲。公司另有5隻遊戲正在申請版號，若獲批，其中2隻或於今年內上線，合計5隻遊戲計劃今年推出。

去年內地遊戲審批暫停多月，他表示，審批重啟後，不會再突然收緊，目前單次審批周期略為延長，對遊戲細節審核更嚴格。他認為，防沉迷系統一直存在，只是太多兒童用父母的成年人賬戶登入，針對此漏洞，料更多廠商會推出人臉辨識的功能。

雲服務去年仍錄得虧損，鄒濤指出，行內其他供應商亦處於蝕錢狀態，在內地雲市場預計達萬億水平的前提下，現時只是剛剛起步，料3至5年後供應商才可能出現虧損收窄。

金山昨日公布業績，去年純利減少88%，至3.89億元(人民幣‧下同)；收益59.06億元，按年增長14%；其中，網絡遊戲收益25.52億元，減少18%，主要由於現有遊戲收入減少，抵消新手遊的貢獻。