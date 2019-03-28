中國財經

中美今日起一連兩日在北京進行第八輪高級別經貿磋商，A股反覆下滑。上證指數再度失守3000點大關，收跌0.92%。兩市成交合計縮減至6637億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開12點，全日反覆走低，收市報2994點，跌27點或0.92%，最多挫30點或1.02%，低見2991點；最多升3點或0.1%，高見3025點，成交2895.55億元。

深成指亦下跌，收市報9546點，跌62點或0.65%，最低見9537點，跌71點或0.75%；高見9695點，升86點或0.9%，成交3741.09億元。

滬深300指數報3728點，跌14點或0.4%；創業板指數報1626點，跌10點或0.67%。

各板塊普遍受壓，水泥、有色金屬、房地產股挫逾2%；石油、化工、煤炭、電力、鋼鐵、金融股挫逾1%；半新股、釀酒股則漲逾1%。

路透引述美國官員透露，美中貿易談判討論的所有領域均取得進展，強制技術轉讓等敏感問題取得空前進展，但仍存在分歧點。

另外，國務院總理李克強在博鰲論壇開幕致詞時稱，今年不穩定因素明顯增多，外部輸入風險上升，中國經濟增速在月度及季度之間，不排除會出現一定幅度波動，但只要今年全年經濟運行保持在合理區間，就能保持戰略定力，同時會根據形勢變化及時微調。