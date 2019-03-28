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今日 14:36 中國財經

【異動A股】牧原獲中金撐 曾飆9.5% 料首季虧損超去年利潤

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牧原股份(002714.SZ)公布業績後造好，曾漲9.5%，見61.07元(人民幣‧下同)，現升8.95%，成交額11.1億元。

集團去年歸屬于母公司所有者的淨利潤5.2億元，按年挫78.01%；並預告2019年第一季，將錄虧損，金額5.2至5.6億元，或超過去年全年淨利潤。

深交所昨日下發《關注函》，要求上市公司說明業績預虧的原因。

不過中金公司發表報告力撐，指牧原股份去年表現符合該行預測，稱生豬價格預計將會上漲，提升公司盈利，目標價上調約17%至70元。

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