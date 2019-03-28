中國財經

上證指數午後維持走低，現跌12點。

上證指數現報3010點，跌12點或0.4%，最低見2991點，挫30點或1.02%，成交2389.52億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9626點，升16點或0.18%，高見9695點，升86點或0.9%，成交3076.05億元。

滬深300指數報3746點，升3點或0.08%；創業板指數報1642點，升4點或0.29%。

各板塊普遍向下，有色金屬、水泥、房地產、化工、鋼鐵股挫逾1%；電力、金融、煤炭、石油股偏軟；半新股則漲逾2%。