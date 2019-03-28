中國財經 時事脈搏

國務院總理李克強在博鰲論壇開幕致詞時稱，今年不穩定因素明顯增多，外部輸入風險上升，中國經濟增速在月度及季度之間，不排除會出現一定幅度波動，但只要今年全年經濟運行保持在合理區間，就能保持戰略定力，同時會根據形勢變化及時微調。

李克強指出，如果經濟運行有超出預期的變化，留有充足的備用工具，可以採取有力措施，但強調絕不是走舊路，不會依賴過去的路徑，不會大水漫灌及強刺激，不會搞粗放增長，不會為維持短期增長而損害長期發展，將繼續依靠改革開放，通過激發市場主體活力，增強內身的動力來頂住下行的壓力，而且使中國經濟長期向好。他強調，判斷中國經濟，判斷宏觀經濟政策，需要將時間軸拉長來看總體及趨勢。

他又指，將強化政策落實，對所承諾的更大規模的減稅降費措施一定要實現。減稅降費是公平普惠直接有效的改革措施，是今年激發市場活力應對下行壓力的重大舉措，綜合減稅降費2萬億元人民幣，這對企業是利好的。

他舉例指，昨日在海口參觀一間製造業企業，通過今年綜合減稅降費利潤增加10%，該企業將會把增加的利潤主要用於研發投入上，促進產業升級，也會給員工增加收入，這必然有利於拉動最終需求的形成，促進科技進步。但對政府來說是巨大壓力，政府沒有靠大規模赤字的方法來解決問題，而是採取措施用特定的方式來調整支出結構，保障民生等重點支出結構不減，把沉澱的資金一律收回，把特定中央金融機構等增加上繳利潤，動政府自身的存量利益，要求力戒浮華，執守簡樸。