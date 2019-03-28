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今日 11:01 國際財經 中國財經

蓬佩奧:說服歐盟認識華為風險方面有進展

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美國國務卿蓬佩奧表示，美國在說服歐盟認識到使用中國華為的風險方面取得進展，並將在這個問題上繼續推動。

蓬佩奧在國會作證時指出，希望歐洲國家在使用華為設備方面，能夠與美國保持一致，重申美方不會與採用華為系統的國家合作或共用訊息。他強調，當一個國家的電訊與中國國有企業緊密相連時，技術風險並不可能緩解。

歐盟委員會早前公布有關5G通訊技術的網絡安全指引，將要求各成員國分享更多有關5G網絡安全的數據，並在今年底前進行更廣泛的安全審查及制訂應對方案，但就未有按照美國呼籲，禁止華為參與5G網絡興建。

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