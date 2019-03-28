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國務院總理李克強表示，面對世界經濟下行壓力，各方應尋求合作，互利共贏。

李克強在博鰲亞洲論壇開幕式致詞時稱，今年博鰲亞洲論壇年會的主題是「共同命運，共同行動，共同發展」。他認為這個主題面對當前的現實很有針對性，共同命運就是同舟共濟，同在一條船上駛向未來；共同行動就是協調協商，大家的事情應該商量着辦；共同發展就是包容發展，而不是排他的，有成果大家共享。

他表示，當前國際形勢正發生深刻複雜變化，世界經濟雖然保持增長，但國際貿易投資低迷、保護主義加劇等因素，已使今年世界經濟呈現減緩態勢，同時一些不確定因素還在上升，有些撲朔迷離，市場信心受到影響。

李克強稱，近期主要國際機構連續下調今年世界經濟增長預期，這也近年來是少有的，主要經濟體的宏觀政策取向亦在發生變化，貨幣政策總體保持寬鬆，財政政策有所擴張，共同指向都是應對經濟下行壓力。

他認為看到困難和挑戰是必須面對現實，但它本身並不可怕，因為世界經濟中還有很多積極的因素，特別是新一輪產業革命和技術革命方興未艾，世界和平發展的主題沒有更不可能改變。

李克強表示，國際貿易投資低迷，保護主義加劇等因素，已使今年的世界經濟呈現減緩態勢。面對世界經濟下行壓力等共同挑戰，沒有哪個國家能夠獨善其身，也沒有哪個國家可以包打天下，必須尋求互利合作的雙贏、多贏之道，增強人類命運共同體的意識，這樣才能更有力地維護世界和平穩定，反過來為經濟增長創造條件，注入信心。

另外，李克強在開幕式前與出席的港澳嘉賓會面。李克強、行政長官林鄭月娥、澳門行政長官崔世安一起步入會場，港澳辦主任張曉明在場迎接。