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今日 11:00 中國財經 國際財經

美官員透露中國就技術轉讓提出空前建議

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中美周四起一連兩日在北京進行第八輪高級別經貿磋商，路透引述美國官員透露，美中貿易談判討論的所有領域均取得進展，強制技術轉讓等敏感問題取得空前進展，但仍存在分歧點。

美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和美國財長努欽(Steven Mnuchin)周四抵達北京，與中國官員展開新一輪會談，以期能達成能結束貿易戰的協議。

美國一名官員稱，中國提出的建議比以往更進一步，這讓雙方有希望簽署協議。美方堅持協議中必須包括中國經濟進行結構性改革的內容。他們以一種之前從未想過的方式討論強制技術轉讓，包括整體範圍和具體細節。

華盛頓希望北京停止一些做法，據稱涉及到竊取美國知識產權、強制美國技術轉讓給中國企業。美方希望改善美國企業進入中國市場的准入條件，降低中國工業補貼。

該名官員表示，若將一個月前的文本與現在的文本進行比較，「我們在所有領域都有進展。但我們仍沒有達到目標。」該官員又稱，只要協議中的核心條款繼續取得進展，談判就將持續下去，可能會持續到5月、6月，誰也不知道。

路透早前報道稱，中美雙方正在6個領域制定書面協議：強制技術轉讓和網絡竊密、知識產權、服務、貨幣、農業和非關稅貿易壁壘。

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