中國財經

上證指數早段維持走軟，現跌11點，深成指則升45點。

上證指數現報3011點，跌11點或0.38%，最低見2991點，挫30點或1.02%，成交1294.32億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9654點，升45點或0.47%，高見9686點，升77點或0.8%，成交1717.8億元。

滬深300指數報3737點，跌6點或0.17%；創業板指數報1651點，升14點或0.86%。

各板塊普遍向好，半新股漲逾3%；化工、電力、煤炭、房地產股靠穩；有色金屬、水泥、金融、鋼鐵、石油股則偏軟。