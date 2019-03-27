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美債息續挫 市場料儲局年底減息30基點

10年期美債息盤中曾低見2.35厘，創逾一年低，續低於3個月期債息，兩者倒掛差距擴至約10個基點。市場估計今年底聯儲局將減息超過30個基點。

文翠珊稱願下台換取國會支持脫歐協議



英國首相文翠珊表明，願意下台以換取國會支持她的脫歐協議，如果脫歐協議獲下議院通過，她將會辭職。

波音改良737 MAX 稱飛行更安全



美國波音公司表示，已對737 MAX飛機作多項升級，改良後飛行更安全。波音股價收市漲1%。

衰退恐慌加劇 道指挫232點收市跌幅縮窄



美債孳息曲線倒掛周三惡化，經濟衰退憂慮再次升溫，道指一度下滑232點，收市縮窄至只跌32點，因波音與蘋果股價回升；標指跌0.46%；納指挫0.63%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國1月貿赤降14.6%，報511億美元，少於估計；期內對華貿赤降6.4%。

￭ 美滙指數尾段升0.1%，報96.88；英鎊兌美元反彈0.32%。

￭ 紐約期金收報每盎斯1310.4美元，跌0.4%。

￭ 美國原油庫存上周增190萬桶，紐約期油跌0.9%，布蘭特期油挫0.2%。

￭ 召車軟件商Lyft提高IPO招股價區間，升為70至72美元。

￭ 英國股市跌0.03%；德國回吐不足1點；法國挫0.12%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7382元，較周二紐約尾盤跌148點子。

￭ 土耳其金融市場動盪，股市收挫5.7%，里拉兌美元曾滑2.6%，五年期信用違約掉期（CDS）升破400個基點，創去年8月以來新高。此外，巴西雷亞爾兌美元一度挫逾3%。

建行賺2546億人幣 王祖繼辭任行長



建行(00939)全年多賺5.11%，末期息30.6分人民幣。王祖繼因年齡原因，辭呈行長等職務。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28650點，較恒指收市低水78點。

￭ ADR港股比例指數報28629點，較港收市跌99點。

￭ 中興(00763)全年轉蝕69.84億人民幣，不派末期息。

￭ 雨潤(01068)全年虧損47.59億元，不派末期息。

￭ 國壽(02628)全年少賺64.67%，末期息16分人民幣。

￭ 海通證券(06837)全年少賺39.54%，末期息15分人民幣。

￭ 光大證券(06178)全年盈利大減96.57%，末期息10分人民幣。

￭ 蒙牛(02319)全年多賺48.6%，末期息18.1分人民幣。

￭ 重汽(03808)全年多賺43.72%，末期息64港仙。

￭ 北汽(01958)全年多賺96.62%，末期息19分人民幣。

￭ 大唐新能源(01798)全年多賺66.18%，末期息2分人民幣。

￭ 中海石油化學(03983)全年多賺26.45倍，末期息15分人民幣。

￭ 信德集團(00242)全年盈利增2.2倍，末期息10仙及特別息6仙。

￭ 比亞迪電子(00285)全年少賺15.33%，末期息19.5分人民幣。比亞迪(01211)於深交所公布全年少賺31.63%，末期息20.4分人民幣。