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今日 17:47 中國財經

陳馮富珍:中國醫療產業增速有望冠全球

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博鰲論壇諮委與全球健康大會主席、世衞前總幹事陳馮富珍在博鰲亞洲論壇上表示，隨着中國經濟的高速發展，近14億人口的健康醫療服務需求正全面增強，中國健康醫療產業有望在未來成為全球增長速度最快的地方、規模最大的市場。

她認為，中日醫療健康產業合作是一個很重要的前景，不但釋放中日合作經濟的巨大潛力，也為兩國帶來優勢互補合作共贏的新機遇。

陳馮富珍指出，日本作為人均壽命世界排名第一的國家，在醫療服務、醫療技術、人才培養等方面屬於世界領先的水平，在醫療養護康復和經營管理等方面擁有全球先進的經驗。

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