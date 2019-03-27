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今日 17:13 中國財經 國際財經

小鵬汽車尋求融資逾39億

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CNBC報道，阿里巴巴有份參與投資、內地電動車生產商小鵬汽車正尋求融資至少5億美元(約39億港元)，並考慮在美國上市。

小鵬汽車董事長兼行政總裁何小鵬表示，公司確實有IPO計劃，可以在海外或內地上市。不過，他強調，在考慮上市計劃之前，小鵬汽車希望先集中精力發展業務。雖然最終的上市地點尚未確定，但美國的上市可能性大於在中國上市。

報道引述Crunchbase數據顯示，小鵬汽車目前已融資13億美元(約101.4億港元)，投資者包括阿里及富士康等知名企業。

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