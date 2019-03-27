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清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織(IMF)前副總裁朱民，在博鰲亞洲論壇上表示，今年全球金融市場一方面存在高風險，一方面存在高流動性，再加上美國聯儲局不再加息，因此2019年是一個貪婪和恐懼兼具的狀態。

他指出，全球金融風險高企，危機十年以來，全球的金融債增長80%，十年平均債務增長速度超過十年平均GDP增長速度。

另一方面，朱民稱，美國股市和歐洲股市處高風險、高位都是客觀事實，所以金融市場正處高風險的階段。而地緣性的貿易摩擦亦會加大金融的波動性。