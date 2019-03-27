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「一國兩制」研究中心發表報告指出，在港珠澳大橋建成的新格局下，「橋頭經濟」的策略價值更為突顯，可以滙聚人流、物流、資金流、訊息流等優勢資源。「橋頭經濟」區域不單有大橋優勢，而是「海、陸、空、鐵」多重優勢疊加、全港獨一無二的大型交流樞紐，連接世界各地和內地，具策略性的地利優勢。

報告稱，大橋一側是香港國際機場，通過大橋和另一側的澳門機場和珠海機場聯動起來；和高鐵西九龍站只有半小時車程，駁入全國高鐵網絡及直達44個內地城市；毗鄰還有海天碼頭，可以經水路通達廣東沿岸9個城市。如果可以利用所有優勢條件，可以發揮強大潛力的「橋頭經濟」。

在「橋頭經濟」核心區內，有香港口岸人工島、香港國際機場、機場北商業區、亞洲國際博覽館，以及發展中的東涌新市鎮等多個平台，可以產生經濟協同效應。

報告建議，香港以「橋頭經濟」的策略思維進行規劃，包括建議搭建亞太區創新科技交流平台、布局國際人工智能平台、開設旅遊體驗中心、建設世界級航天城、鞏固航空樞紐中心、建設多種交通的聯運中心、建立橋頭經濟區的高效交通網絡、拓展高增值物流業市場空間等。

同時，要最大程度釋放港珠澳大橋的使用流量，包括讓所以粵港兩地牌車輛使用大橋，為符合條件的香港單牌私家車提供自駕出行計劃，以及為三地私家車提供泊車轉乘計劃等。