中國財經

中國財政部副部長鄒加怡在博鰲亞洲論壇上表示，通過多邊和雙邊的合作平台，鼓勵多邊開發機構和「一帶一路」國家聯合融資，鼓勵私人部門的資本以一些創新的融資手段共同參與基礎設施投資，比如PPP模式。

她續稱，中國財政部已與27個國家的財政部門一起核准「一帶一路」融資的指導原則，亦與6家主要的多邊開發銀行，簽署「一帶一路」合作協議。

鄒加怡指出，有投資就會有風險，關鍵是把風險管控在合理的限度內，因此需要建立和完善債務管理風險，增強債務國管理債務的能力。